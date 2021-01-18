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Лоукостеры отменяют рейсы из Украины: Wizz Air оставил только 11

18 января, 10:53

Ксения Капустинская

Авиакомпания планирует возобновлять полеты уже весной

Венгерский лоукостер Wizz Air оставил в расписании полетов из аэропорта "Киев" (Жуляны) только 11 рейсов до конца января. Еще три рейса будут добавлены в феврале.

Об этом свидетельствует информация в системе онлайн-бронирования авиакомпании. А как подсчитало отраслевое издание Avianews, это составляет 40% от анонсированной маршрутной сети из 35 направлений.

До конца января Wizz Air будет летать по 11 маршрутам: в Биллунн, Копенгаген, Вильнюс, Берлин, Дортмунд, Мемминген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Катовице и Пардубице.

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В феврале возобновятся полеты в Вену, Ригу и Гданьск.

Ранее аналогичное решение принял лоукостер Ryanair, который приостановил полеты примерно по 70% маршрутов из Киева до февраля и частично – до конца марта.

А лоукостер SkyUp отменил рейсы в туристический регион Турции через две недели после запуска.

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Источник: Сегодня

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