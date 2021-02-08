Ляшко назвал импорт электричества из России мародерством на крови

Закупки электроэнергии в России и Беларуси в то время, как украинские угледобывающие предприятия остались без денег – это мародерство на крови и финансирование страны-агрессора.

Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению политика, нынешний кризис в энергетике – это результат полуторагодичной диверсионной деятельности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) Валерия Тарасюка и главы парламентского комитета Андрея Геруса.

"Этот Герус каждый день выступает и оправдывает российский и белорусский импорт, потому что остановились украинские энергоблоки и нет угля. А кто довел до того, что на станции нет угля? Кто довел до того, что останавливаются энергоблоки? Почему нет угля? Потому что в результате их политики возникли огромные долги на энергорынке и у компаний не было средств закладывать новые лавы, чтобы добывать уголь", – объяснил Ляшко.

Он напомнил, чтобы инвестировать средства в добычу угля – нужны сотни миллионов долларов.

"А где их взять? Вот они продают электричество, а электрики вкладывают в добычу угля. Поэтому сегодня огромные долги, кризис в энергетике – и стали следствием их деятельности. И они теперь рассказывают, что мы вынуждены покупать импорт. Нет, это ложь, то, что они покупают сегодня импорт – это чистое мародерство", – говорит политик.

Олег Ляшко привел данные Национальной энергетической компании "Укрэнерго" по закупкам российской электроэнергии с 2019 года, когда поправками Геруса 18 сентября Верховная Рада изменила закон "О рынке электроэнергии" и разрешила покупать по двусторонним договорам электроэнергию из РФ.

По его словам, с июля-2019 по 4 февраля-2021 Украина закупила 1570 млн кВт·ч российского и белорусского электричества. Из них с 1 по 4 февраля закуплено 227 млн кВт·ч (с атомной станции в Беларуси, построенной за российские деньги, – 223 млн, российской электроэнергии – 4 млн), и "аварийная помощь", которую закупила компания "Укрэнерго" – 17 млн кВт·ч.

"То есть, из общего объема в полтора миллиарда киловатт, которые мы закупили в России и Беларуси, государственная компания "Укрэнерго" закупили аварийно только 17 млн кВт·ч, все остальное – это коммерция. Это торговля на крови, это финансирование страны-агрессора", – подчеркнул Олег Ляшко.

Напомним, первый заместитель энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко также заявил, что аварии в энергосистеме – следствие непрофессиональных действий Геруса и Тарасюка.

Также сообщалось, что Ляшко назвал импорт электроэнергии из РФ угрозой нацбезопасности Украины.