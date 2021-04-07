Лжекоммунальщики и псевдосоцработники: как не стать жертвой мошенников

Они называются то соцработниками, то коммунальщиками, то правоохранителями – в Украине новая волна мошеннических преступлений. Каждый раз аферисты придумывают все более изощренные схемы, чтобы залезть в наши кошельки. Одновременно прибегают и к старым проверенным махинациям. Как не попасть в сети мошенников?

Чтобы пообщаться с 94-летней Еленой Перепелицей из Сум журналисты несколько минут ведут переговоры на лестничной площадке. И только после предъявления журналистского удостоверения летняя женщина пускает работников СМИ в квартиру.

Такой осмотрительности Елену Перепелицу научил недавний случай – мошенница выманила у нее почти 40 тысяч гривен. Незваная гостья рассказала пенсионерке о денежной реформе. Наврала, что необходимо заменить старые купюры новыми. Сумчанка и отдала ей все сбережения.

Чаще всего жертвами мошенников становятся одинокие женщины за 60 – рассказывают правоохранители. Они и доверчивее, и в основном не способны оказать достойное сопротивление. Аферисты сейчас представляются работниками различных служб.

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Сотрудник отдела коммуникации управления Нацполиции в Сумской области Владимир Кузьменко рассказывает, что мошенники часто представляются работниками электронадзора, газового хозяйства, социальными работниками и под разными предлогами выманивают деньги.

Полицейские советуют проверять документы, в первую очередь удостоверения, прежде чем пустить в дом. Среди самых распространенных также телефонные махинации. До сих пор есть люди, которые верят в историю о ДТП. Когда звонят от имени родных и срочно просят денег, чтобы уладить проблему. Поэтому специалисты дают совет.

"Ставьте как можно больше вопросов, дайте возможность себе воспринять эту информацию. Даже прием – вдохнули, до 10 посчитали. Даже просто отключите телефон, дайте себе время обдумать эту ситуацию. Если вы захотите – то перезвоните. Чаще всего там обратной связи нет", – говорит психиатр Елена Балинская.

А еще советуют психологи: при малейших сомнений – перестрахуйтесь. Позвоните родным или наберите полицию. Правоохранители говорят: поймать таких мошенников очень сложно. С начала года в их сети попали почти сто жителей только на Сумщине. Только половину этих преступлений раскрыли.

Раньше сайт "Сегодня" рассказывал, в Запорожье задержали медиков-мошенников, которые брали полмиллиона гривен за бесплатные операции.

Также говорилось, что мошенники запустили новую схему: выдают себя за официантов и носят по два терминала.