Магазины травят украинцев "свежей просрочкой" и не боятся штрафов

Штраф за продажу просроченных продуктов в Украине – от 30 до 120 тыс. гривен. Но уже год магазины просто не проверяют – из-за пандемии введен мораторий. Прийти в супермаркет с ревизией могут только после жалоб покупателей. Корреспондент "Сегодня" Виталий Литвин отправился на закупки, чтобы выяснить, пользуются ли такой ситуацией продавцы продуктов. Оказалось – еще как!

В торговой точке в пригороде Киева сразу же нашлось много интересного. Например, дорогой итальянский сыр, срок годности которого истек месяц назад. Правда, администрация этого все равно не признает – говорят, что это "какая-то ошибка" на упаковке.

А в Луцке в продаже (кстати, по большой скидке) обнаружился напиток, срок годности которого истек 11 дней назад. Руководство торговой сети на жалобы ответило: проведут проверку на предмет соблюдения внутренних стандартов. Дать видеокомментарий отказались – мол, не такое уж большое нарушение.

Может быть, действительно можно продавать просроченные продукты?

"Нет, конечно, нельзя. Существует множество нормативно-правовых актов, которые устанавливают требования, какая продукция должна быть реализована", – уверяет руководительница правового центра Всеукраинской федерации потребителей "Пульс" Людмила Микитенко.

Вообще странно, когда продавец берется решать, является реализация просроченной продукции весомым нарушением. Ведь действие закона о защите прав потребителей никто не отменял.

Но это не останавливает предпринимателей. В Госпродпотребслужбе, которая должна была бы разоблачать нарушителей, признают: на рынке есть операторы, которые не очень тщательно следят за сроками годности продуктов. Причем санкции ощутимые. За просрочку скоропортящихся товаров нужно заплатить 120 тысяч гривен, обычных – 30 тысяч. Правда, ФОПы платят вдвое меньше.

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Магазины не боятся этих штрафов, потому с их наложением есть проблемы. Во время пандемии в Украине запрещены плановые ревизии субъектов хозяйствования. Коммерсанта могут проверить только по заявлению потребителя. А здесь начинает работать бюрократическая машина.

Правильно пожаловаться довольно сложно, ведь в 2019 году отменили книгу жалоб и предложений. Вместо нее обещали создать электронную платформу, куда обращались бы потребители с жалобами. Но такой специальной платформы все еще нет. То есть обращаться нужно или напрямую в Госпродпотребслужбу, или к продавцу.

Но лучше, конечно, избегать просрочки еще в момент покупки. Для этого, покупая на развес, лучше все-таки выяснять срок годности сыра, колбасы или мяса на прилавке. Именно на неосведомленности и лени клиентов и наживаются коммерсанты.

Кто-то верит, что крупные сети заботятся о своем имени. Другие убеждены, что продавец в маленьком магазинчике не будет обманывать, ведь его все знают. И то, и другое – неправда. Будем бдительны.

Напомним, в Украине с начала года выросли цены почти на все базовые продукты: крупы, хлеб, мясо, молочку, масло, яйца. Но премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявил, что правительство не будет вмешиваться в рынок и ограничивать цены.