Малому и среднему бизнесу упростят трудовое законодательство: что предлагают

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 марта, провел заседание Национального совета реформ, где рассмотрели вопрос упрощения трудового законодательства для малого и среднего бизнеса с количеством работников до 250 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, предлагается введение договорного режима отношений между работодателем и работниками, который облегчит работодателям ведение кадровых вопросов, ведь большинство из них будет урегулировано трудовым договором.

Это будет способствовать увеличению гибкости рынка труда и количества официально трудоустроенных людей и уменьшению "теневой" занятости, повышению поступлений в бюджет от легализации труда и устойчивому экономическому росту. Ожидается, что будет преодолена коррупция во время проверок бизнеса по вопросам трудовых отношений.

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Сайт "Сегодня" писал, что на заседании Совета реформ рассмотрели вопрос новой модели растаможка "евроблях", которая подешевеет на 30%.

Напомним, 17 марта Кабинет министров поддержал законопроект, который внедряет в Украине лучшие европейские и мировые практики по усилению защиты прав работников. Согласно ему, будет усилена защита прав работников, а ФОПов ждут революционные изменения.