Маршрутки не ходят, авто ломаются: жители Черкасс грозят бунтом за "убитую" дорогу

На одной из городских дорог в Черкассах нельзя ни проехать, ни пройти. Жители называют ее "дорогой смерти", поскольку трехметровые выбоины уничтожают автомобили. Люди без машин почти час должны идти до ближайшей остановки, потому что общественный транспорт перестал ездить.

Корреспондент новостей "Сегодня" Ольга Косенко расспросила у чиновников, где ремонт?

Машины осторожно проезжают глубокие ямы, залитые водой. Водители жалуются: один неверный маневр – и машину необходимо ремонтировать.

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Водитель Николай Мартыненко жалуется, что по дороге невозможно проехать, машины переворачиваются и часто приходится ремонтировать автомобиль.

Водитель Александр Коломиец рассказал, что пару раз бился днищем, вгинал "защитку". Его раздражает, что этот участок очень давно нуждается в ремонте, но ничего не делается.

Городская дорога соединяет Черкассы с близлежащими селами. Капитального ремонта, говорят местные, здесь не было уже 30 лет. Кое-где выбоины на этом участке дороги достигают трех метров в ширину. Поэтому здесь больше не ездит ни одна городская маршрутка. Перевозчики объясняют: аварийный путь опасен для автобусов с газобаллонным оборудованием.

"Баллоны находятся на небольшом расстоянии от земли. И при нагрузке, когда садится 20-30 пассажиров, эти баллоны еще опускаются сантиметров на 5. При больших ямах это может привести к отрыву баллонов. И вообще при таких случаях может не дай Бог, не дай Бог, может взорваться вообще автобус", – рассказывает водитель маршрутки.

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Теперь жителям пригорода, чтобы добраться работы, почти час приходится идти до ближайшей остановки.

"Сюда не хотят автобусы ездить, а проходящие нас не берут. И так мы каждый день и ходим. Выхожу я, например, минут за сорок, чтобы успеть на автобус. Потому что тут и пройти нельзя. Уже не только ехать, но даже дойти на перекресток нереально. Даже каждый день стирка, так как каждый день ты заляпаешься", – жалуются местные жители.

Новости "Сегодня" спросили ответственных чиновников – когда отремонтируют эту дорогу? Не на камеру те говорят: ямочный ремонт проблему не решит, необходим капитальный – полностью изменить асфальт и сделать водостоки. А это – более 5 млн гривен.

Найдут ли в бюджете деньги – не знают. Но жители теряют терпение. Обещают перекрыть центральную городскую дорогу, если ямы на их пути не починят в скором времени.

Напомним, в Черкассах женщина отсудила у коммунальщиков более 60 тысяч гривен компенсации за поломку авто на плохой дороге – ее машина сломалась из-за незакрепленной крышки канализационного люка.

Также говорилось, что жители села Русская Поляна Черкасской собирали деньги на капитальный ремонт дороги.