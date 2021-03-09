Маск беднеет. Tesla потеряла четверть триллиона долларов за месяц

Акции высокотехнологичных компаний дешевеют, к тому же есть проблемы на рынке авто

Рыночная стоимость Tesla за месяц упала более чем на 277 млрд долларов. Акции компании дешевеют уже пять торговых сессий к ряду. На этом фоне основатель Tesla Илон Маск за неделю потерял более 49 млрд долларов своего состояния.

Такие подсчеты обнародовало агентство Reuters.

Аналитики объясняют, что акции высокотехнологичных компаний, которые резко подорожали в начале пандемии коронавируса, сейчас начали дешеветь. Инвесторы снова переводят средства в другие активы – на фоне активной вакцинации против COVID-19 и сигналов о восстановлении мировой экономики.

"Люди очень агрессивно инвестировали в эти акции, а это означает, что они будут также же быстро выходить [из этих активов", - сказал аналитик Roth Capital Partners Крейг Ирвин.

В целом высокотехнологичный индекс Nasdaq упал более чем на 10,5% за последние три недели.

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На автомобильную промышленность также оказала давление глобальная нехватка полупроводниковых чипов. Это вызвало серьезную задержку производственной деятельности и вынудило многие компании сократить производство.

Напомним, в конце февраля Маск завлял, что завод Tesla во Фримонте (Калифорния) был закрыт на два дня из-за "нехватки запчастей".

Примерно тогда же Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире.

Причиной этому мог стать комментарий Маска о цене биткоина – миллиардер заявлял, что цены на криптовалюты находятся на завышенном уровне. При этом за две недели до заявления Маска Tesla объявила, что приобрела биткоины на 1,5 млрд долларов.

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