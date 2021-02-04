Маск снова в деле. Миллиардер разогнал курс "шуточной" криптовалюты Dogecoin

Илон Маск снова взвинтил курс криптовалюты Dogecoin. Маск опубликовал в Twitter картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на нее упомянул Doge, при этом убрав из своей подписи тег #bitcoin. После этого курс криптовалюты подскочил на 19% буквально за 15 минут.

На этом Маск, который, кстати, обещал временно уйти из Twiiter, не остановился и добавил, что "Dogecoin – народная криптовалюта".

В итоге к 10:15 по киевскому времени курс Dogecoin достиг 0,058 доллара США. И даже после небольшого отката стоимость криптовалюты уже более чем на 50% превышает вчерашний уровень.

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Альткоин Dogecoin был создан в 2014 году ради шутки. Его символом является мем "Doge", изображение собаки породы Сиба-ину:



Твиты Маска связывают с активностью трейдеров c Reddit – онлайн-группы WallStreetBets, которая уже разогнала цену акций ряда небольших компаний и серебра. На днях внимание этих трейдеров привлекла криптовалюта Dogecoin. Благодаря их покупкам она взлетела более чем на 800%.

В тот же день Маск тоже писал про Dogecoin. Маск также упоминал Dogeon в декабре 2020 года, и это тоже привело к резкому росту курса криптовалюты.

Напомним, ранее твиты Маска стали причиной взлета курса биткоина. Но до нового исторического рекорда главная криптовалюта в этот раз не дотянула.

Как сообщалось, изначально трейдеры-любители с Reddit разогнали акции GameStop на тысячи процентов. После этого на рынках акций началось настоящее безумие.