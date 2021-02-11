Mastercard вводит платежи в криптовалютах

Компания выберет несколько цифровых валют, с которыми будет работать

Международная платежная система Mastercard уже в 2021 году начнет осуществлять операции с несколькими криптовалютами. Компания уверяет, что тщательно подойдет к выбору криптовалют, с которым будет работать. Но никакого списка криптовалют-"кандидатов" в Mastercard пока что не раскрывают.

Об этом говорится в официальном заявлении исполнительного вице-президента Mastercard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Раджа Дамодарана.

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"Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать с определенными криптовалютами, совершаемые напрямую через нашу сеть", – говорится в публикации.

Напомним, в начале февраля рынок криптовалют снова начал стремительно расти. Сайт "Сегодня" узнал у аналитика, почему взлетел курс криптовалют и что будет дальше.

Рывок курса главной "крипты" – биткоина – начался еще в январе, когда был установлен рекорд в 40 тысяч долларов. Постепенно курс достиг новой высоты, и в ближайшее время у него есть все шансы достичь отметки в 50 тысяч.

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