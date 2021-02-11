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МАУ отменила половину рейсов за границу: список направлений

11 февраля, 16:39

Ксения Капустинская

Летнее расписание авиакомпании претерпело существенные изменения

Авиакомпания МАУ оставила в летнем расписании 20 международных маршрутов. Изначально планировались полеты за границу по 43 направлениям.

В новое расписание МАУ попали только среднемагистральные рейсы. Почти все они – из Киева, сообщает профильное издание Avianews.

МАУ оставила такие международные рейсы на лето-2021:

  1. Киев – Амстердам.
  2. Киев – Лондон (Гатвик).
  3. Киев – Лондон (Хитроу).
  4. Киев – Париж.
  5. Киев – Дубай.
  6. Киев – Вильнюс.
  7. Киев – Милан.
  8. Киев – Барселона.
  9. Киев – Каир.
  10. Киев – Ларнака.
  11. Киев – Мюнхен.
  12. Киев – Женева.
  13. Киев – Тбилиси.
  14. Киев – Баку.
  15. Киев – Ереван.
  16. Киев – Стамбул.
  17. Одесса – Стамбул.
  18. Киев – Тель-Авив.
  19. Киев – Прага.
  20. Киев – Кишинев.

А внутренняя сеть маршрутов МАУ будет включать рейсы из Киева в Херсон, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Ивано-Франковск и Запорожье. Полеты в эти города будут выполняться совместно с авиакомпанией "Роза Ветров".

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Ранее также сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp запускает пять рейсов в Европу весной 2021 года.

А если улететь за границу на романтический уикенд не получается, узнавайте, как оригинально отпраздновать День святого Валентина не выходя из дома.

Напомним, недавно в аэропорту Запорожья открылся новый терминал:

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