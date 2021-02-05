Mazda ищет в биотопливе альтернативу электромобилям

Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor Corporation, входящая в ТОП-15 автопроизводителей мира, стала первой компанией по производству машин, вступившей в альянс eFuel Alliance. Он продвигает возобновляемые виды топлива, включая биотопливо и синтетическое горючее, которое многими рассматривается как альтернатива электромобилям.

Об этом сообщает сайт UkrAutoprom.

В Mazda отметили, что к 2030 году планируют предложить полностью электрические или гибридные версии всех своих моделей. Но при этом японцы выразили уверенность в том, что двигатели внутреннего сгорания продолжат использоваться еще долгие годы.

Синтетическое топливо подразумевает изготовление на химических заводах из атмосферного углекислого газа и водорода горючих углеводородов, которые можно использовать в двигателях внутреннего сгорания. При их сжигании в атмосферу выбрасывается то же количество парникового углекислого газа, что и поглощается заводом. Таким образом, при использовании такого горючего доля СО 2 в составе атмосферы Земли не меняется, при условии, что само химическое производство работает на чистой энергии.

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Биотопливо более традиционно и используется уже давно. По сути это получение горючего из растительного сырья. При его сжигании выделяется то же количество СО 2 , что поглощается растениями во время роста. Однако недостатком такого топлива является потребность в большом количестве сельскохозяйственных земель.

Напомним, винницкие ученые разработали экологически чистое биотопливо, которое изготовляют из сои, подсолнечника и рапса.

Впрочем, другие ученые предупреждают, что переход на биотопливо грозит нехваткой еды.