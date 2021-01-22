Медикам недоплатили миллионы гривен из COVID-фонда

В 2020 году из Фонда борьбы с COVID-19 не использовали 116 млн гривен на доплаты медикам. Это почти 35% от запланированной на год суммы. Счетная палата уже собирается провести проверку и выяснить, насколько эффективно и в каких целях использовались бюджетные средства.

Такие данные обнародовал глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

Он уточнил, что речь идет только о дополнительных выплатах работникам учреждений здравоохранения, входящих в сферу управления Минздрава. Это выплаты, которые ввели с сентября 2020: врачам – 70% от оклада, медсестрам – 50% от минимальной зарплаты, младшему медицинскому персоналу – 25% от минимальной зарплаты.

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По словам Пацкана, в Фонде на эти доплаты было запланировано 337 млн ​​грн – на доплаты (в среднем 2600 грн на человека) более для 26 тысяч медиков в 100 медучреждениях. По факту же, на доплаты направили только 221 млн грн, но уже для 192 медучреждений.

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При этом в конце октября 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что все больницы Украины получили деньги на надбавки медикам. Пацкан же считает, что выплаты не дошли до людей.

"Жаль, что медики, которые сегодня находятся на передовой и спасают жизни украинцев, не получили должной финансовой поддержки, тем более, что деньги на это были предусмотрены", - заявил Пацкан.

Напомним, в 2021-м создание отдельного COVID-фонда не планируется. При этом ранее звучали заявления, что Фонд борьбы с COVID-19 так назвали по ошибке. В "Укравтодоре", например, считают это название "коммуникационным промахом" исполнительной власти.