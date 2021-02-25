Медведчук организовывал торговлю углем в ОРДЛО в 2014 году – разговор с Сурковым

Народный депутат Украины (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в 2014 году согласовывал с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым поставки угля, добытого на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом свидетельствует аудиозапись разговора, голоса в котором похожи на голова Медведчука и Суркова. Запись имеется в распоряжении Цензор.НЕТ.

Медведчук в ходе беседы говорит о схеме поставок, согласованной с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Также в этом моменте разговора Медведчук почему-то упомянул главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Видео: Цензор

Приводим часть стенограммы разговора:

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Медведчук: "Да, и по углю. Он (Порошенко. – Ред.) говорит: Да нет, я с Гонтаревой разговаривал, она там дает команды. Сейчас какие-то бумаги должны занести государственные предприятия, которые мы открываем. Указание президента есть – мы все сделаем. Я говорю: Когда? Мне каждый день задают вопрос "когда"? Ну, смотри, я тебе завтра позвоню в течение дня. И твои ребята будут знать, что открыли".

Напомним, 19 февраля 2021 года Украина ввела санкции против Медведчука. Такие меры были приняты в рамках уголовного производства о финансировании терроризма, которое расследует СБУ.

Как уточнял глава СБУ Иван Баканов, речь в этом контексте идет о поставках угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Если противоправный механизм такой торговли удастся задокументировать, это дастподтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР", считает глава СБУ.