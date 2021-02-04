Мелочь, а приятно: как работают украинские кэшбэк-сервисы в интернете

В Украине действуют более десятка кэшбэк-сервисов, но их популярность пока невелика

Представьте, вы планируете купить через интернет новый смартфон. В одном магазине он стоит 5000 грн, в другом – 4950. Где сделаете покупку?

Наверняка большинство людей выберет тот магазин, где подешевле. Да, 50 гривен – разница в цене – на сегодняшний день небольшие деньги, фактически мелочь. Но зачем переплачивать?

Вопросы экономии актуальны для многих украинцев. Именно поэтому такой популярностью пользуются всевозможные распродажи, программы лояльности и другие маркетинговые ходы, которые оставляют у покупателя ощущение, что он купил выгоднее, чем сделал бы это в другом месте и в другое время.

Между тем в Украине уже несколько лет существуют кэшбэк-сервисы, которые позволяют еще больше экономить на онлайн-покупках. Однако их популярность невелика. Кто-то просто не понимает, что это такое и как работает. У других подобные платформы вызывают недоверие. А кто-то, возможно, просто ленится самостоятельно "добыть" себе скидку в пару процентов, сделав несколько лишних кликов.

Что такое кэшбэк-сервисы? Как ими пользоваться? И какие есть нюансы? Об этом рассказывает сайт "Сегодня".

Покупки с кэшбэком – что это такое?

Кэшбэк в переводе с английского – это "возврат денег". В розничной интернет-торговле кэшбэк – это та же скидка. Но в отличие от "обычных" акционных скидок, когда покупатель видит перечеркнутую "старую" цену и "новую", более низкую, кэшбэк-скидка действует постоянно. Правда, получить эту скидку может не каждый покупатель, а только тот, кто перейдет на сайт магазина с другого сайта – кэшбэк-платформы, или кэшбэк-сервиса. Эти сервисы представляют собой агрегаторы, где собраны названия и активные ссылки на магазины, которые сотрудничают с этой кэшбэк-платформой.

Кэшбэк-сервисы появились в мире достаточно давно, еще в 2000-х, и их количество растет по мере развития интернет-торговли. В Украине такие площадки стали распространяться только лет 5 тому назад.

Еще одно отличие кэшбэка от других видов скидок – это то, что покупатель не сразу платит меньше объявленной цены, а получает кэшбэк-скидку "живыми" деньгами спустя некоторое время после покупки. Как правило, ожидать кэшбэк приходится от нескольких недель до 3 месяцев. Деньги начисляются в личном кабинете пользователя кэшбэк-сервиса и их можно вывести на банковскую карту или на телефон.

Сколько можно сэкономить

Размер кэшбэка, как правило, исчисляется процентами от суммы покупки. Реже устанавливается фиксированная сумма за тот или иной товар. Процент в большинстве случаев незначительный – от 1 до 5. Однако если речь идет о дорогих покупках, то может вернуться приличная сумма. Например, на покупке того же смартфона можно сэкономить от 50 до 500 грн, в зависимости от кэшбэк-сервиса и магазина, в котором делается покупка.

Причем закономерность "чем дороже магазин, тем больше кэшбэк" здесь не работает. Ну, или не всегда работает. Например, популярный у украинцев Aliexpress, где цены даже с доставкой часто ниже, чем в Украине, сотрудничает со многими кэшбэк-сервисами, и размер кэшбэка у него достигает 5% – больше, чем предлагают некоторые украинские магазины.

Если делать покупки с кэшбэком, во многих случаях можно как минимум окупить доставку. А поскольку многие магазины и аптеки сейчас предлагают оформить заказ онлайн и забрать его из пункта выдачи бесплатно, на таких покупках можно попросту сэкономить пару процентов от стоимости товара. Также получается реальная экономия, если сумма покупки большая и из-за этого доставка бесплатна. Но даже если вы заказали пиццу и от этой покупки вам вернули 10 грн – это та мелочь, которая обычно радует.

За счет чего магазины возвращают кэшбэк? За счет своих обычных наценок на товар, в которые вкладываются, в том числе, расходы на рекламу и продвижение. Ведь сотрудничество с кэшбэк-платформами – это один из маркетинговых ходов, цель которого – увеличение продаж и привлечение новых покупателей. По сути, магазины платят кэшбэк-платформам некоторую комиссию за привлечение клиентов, а те делятся частью полученных денег с покупателями.

Кэшбэк-сервисы в Украине: на что обращать внимание

В Украине на сегодня действуют более десятка кэшбэк-сервисов. Их легко можно найти по поиску в интернете. Одни из них основаны за рубежом, другие – именно украинские. Однако большинство таких сервисов можно назвать международными, поскольку они сотрудничают с популярными зарубежными торговыми площадками и сервисами, такими как Aliexpress, iHerb, Booking и другими.

Примеры платформ, через которые украинцы могут получать кэшбэк от покупок в интернете:

Moneta.ua

LetyShops.com

Grivasi.com

PayBack.ua

Smarty.sale

Как же выбрать из них тот, что подходит именно вам?

С какими магазинами сотрудничает платформа

Большинство магазинов, которые готовы делиться частью прибыли с кэшбэк-сервисами (а они – с покупателями), представлены на многих платформах. Однако нельзя сказать, что на всех абсолютно. Поэтому в первую очередь нужно вспомнить, в каких магазинах вы чаще всего делаете покупки, и посмотреть, представлены ли они на платформах с кэшбэком и на каких именно.

Нелишним также будет поинтересоваться, с каким количеством интересных вам магазинов и сервисов сотрудничает кэшбэк-платформа. Дело в том, что многие такие платформы указывают, мягко говоря, не совсем достоверные данные на этот счет. Так, на одном из сервисов указано, что он сотрудничает более чем с 3000 магазинов, однако если выбрать категорию "все магазины", в списке оказывается только 500 наименований. Это не единственный такой случай "маленького преувеличения". Но есть платформы и с честной информацией.

Реклама

Отметим, что, говоря о магазинах, мы имеем в виду и сайты по продаже услуг. Например, с кэшбэком можно купить билеты на самолет или в кино, можно оформить страховку с кэшбэком, забронировать номер в гостинице за рубежом или оплатить турпоездку, изучить иностранный язык или заказать уборку квартиры со скидкой. В других странах кэшбэк можно получить даже за оплату коммунальных услуг или подачу декларации через кэшбэк-платформы.

Размер кэшбэка

Раз уж мы ставим целью получить скидку, то желательно, чтобы эта скидка была побольше. У кэшбэк-сервисов могут быть разные условия сотрудничества с одним и тем же магазином.

Например, в одном из популярных магазинов по продаже электроники и бытовой техники кэшбэк на разных платформах составляет 1,5%, 1,8%, 1,82%, 2,01% от суммы покупки. В другом популярном магазине, по продаже обуви, кэшбэк на разных платформах составляет 4,5%, 5,46%, 6,03%. А на нескольких платформах этот магазин отсутствует.

Минимальная сумма для вывода денег

В этом плане условия тоже очень разные. На некоторых платформах после начисления кэшбэка можно вывести на карту или телефон любую сумму, хоть 1 грн. На других сервисах установлен минимальный порог: например, 5 грн, 5 долларов, 200 грн и т. д. В третьих магазинах минимальный порог немалый (например, 250 грн), но если выводить через карты определенных банков, порог уменьшается (например, до 5 грн).

При этом стоит учесть, что если платформа международная, за перевод денег на банковскую карту может быть снята комиссия, так что по факту сумма кэшбэка уменьшится.

Поддержка пользователей

По отзывам пользователей, эта услуга довольно важна для пользователей кэшбэк-сервисов. Дело в том, что иногда в процессе покупки с кэшбэком не все проходит гладко, и кэшбэк может "потеряться". Бывают сбои в программе, плохая связь и т. п. Для решения таких проблем на многих сервисах существуют службы поддержки клиентов.

Если кэшбэк не начислен вовремя, можно отправить сообщение об утерянном кэшбэке, и служба поддержки займется его "поиском". Опять же, по отзывам пользователей, это часто помогает решить проблему. Если алгоритм действий пользователя был правильным (каким должен быть этот алгоритм, на сайте четко указано), деньги приходят, хотя и с запозданием.

На других платформах таких служб поддержка клиентов не предусмотрена. И если после покупки информация о кэшбэке не отразилась в личном кабинете, с ним можно распрощаться.

Дополнительные сервисы

Многие кэшбэк-сервисы стараются предоставить клиентам и другие удобства. Например, повышение "статуса" покупателя и, соответственно, повышение процента кэшбэка. То есть чем больше покупок делается через данный сервис, тем больше денег можно будет вернуть.

Кроме кэшбэка платформы предоставляют также промокоды и купоны от магазинов, информируют об акциях, которые сделают покупку еще дешевле.

В некоторых кэшбэк-сервисах можно формировать "списки желаний" и следить за ценой на тот или иной товар, дожидаясь, когда он подешевеет. На других сайтах можно отслеживать посылки.

Не нужно ли вкладывать собственные деньги

Большинство кэшбэк-сервисов абсолютно бесплатны для клиентов. Однако есть и такие, которые предлагают клиентам оплатить членство в своем "клубе скидок". То есть просят заплатить некоторую сумму за возможность получать затем "эксклюзивный", то есть повышенный кэшбэк с покупок.

Такие платные сервисы существуют и в других странах мира. Многие воспринимают это в порядке вещей. Однако полезно знать, что за рубежом были прецеденты, когда в деятельности таких платных "сервисов" усматривали признаки финансовой пирамиды. В результате работа компании была запрещена, а ее клиенты оставались и без вложенных денег, и без кэшбэка.

Раньше сайт "Сегодня" рассказывал, что программы по возврату кэшбэка существуют и в украинских банках.

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