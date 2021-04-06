Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизель

Где выгоднее заправляться и чего ждать от рынка горючего в ближайшее время

Апрель принес украинским автомобилистам хорошие новости: цены на бензин пошли вниз, причем заметно, к тому же, в мире начала дешеветь нефть. Похоже, что запредельного скачка цен на бензин ждать не стоит. С дизтопливом и газом ситуация сложнее, может быть даже их дефицит.

Подробнее о том, что произойдет с ценами в ближайшую неделю, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

С первых дней апреля начал дешеветь бензин, в среднем по стране цены снизились на А-92 на 25 коп./л, на А-95 – на 36 коп./л. На дизтопливо и газ цены не изменились. Больше всего бензин подешевел в Ивано-Франковской области: А-92 – на 51 коп./л, А-95 – на 74 коп./л. Меньше всего – Сумской (где топливо и так самое дешевое) – на символические 3 коп./л. На Сумщине по-прежнему самые низкие цены на бензины: литр А-92 стоит 27,04 грн, литр А-95 – 28,03 грн. В остальных регионах ценники на стелах стали ниже на 15-40 коп./л для А-92 и на 25-60 коп./л для А-95. Максимальные цены на бензин и ДТ сохраняются в Луганской области: 29,64 грн за литр А-92, 30,43 грн за литр А-95, 29,50 грн за литр ДТ.

Цены на ДТ за неделю не изменились в большинстве регионов. В пяти областях они колебались разнонаправленно в пределах статистической погрешности: 1-5 коп./л. Дизтопливо, как и ранее, самое дешевое в Харьковской области – 27,33 грн/л.

Средняя цена на автогаз снизилась на 2 коп./л, до 15,77 грн/л. Хотя, например, в Донецкой области он подешевел на 13 коп./л, в Ровенской – на 10 коп./л, еще в 13-ти областях – на 1-5 коп./л. В девяти областях цена не изменилась, но почти нулевой итоговый баланс дал Киев за счет удорожания на 41 коп./л, до 15,96 грн/л. Самый дорогой газ по-прежнему в Луганской области – 16,17 грн/л, самый дешевый в Черниговской – 15,53 грн/л.

Из общего тренда выпал Киев: цены за неделю здесь выросли на 0,5-1 грн/л по всем видам топлива. Хотя за 2-4 апреля бензин в столице подешевел у крупных "брендов" на гривню и более за литр, а 5-го апреля было отмечено снижение на 20 коп./л и более на других АЗС, средние цены по Киеву пока выше, чем неделю назад.

Разброс цен уменьшился по бензинам и не изменился по дизтопливу и автогазу. По А-92 разброс составляет 9,6% (2,60 грн/л), было 10,3%, по А-95 – 8,6% (2,40 грн/л), было 9,6%, по дизелю – 6,2% (2,17 грн/л), по автогазу – 4,2% (0,64 грн/л).

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 27,78 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,68 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,27 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,77 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Как информировал Сергей Куюн, крупные сети АЗС за 2-5 апреля снизили цены на бензины.

"Корректировка цен проведена в рамках подготовки к меморандуму между участниками рынка и Кабмином, который был подписан в понедельник, – объяснил Сергей Куюн. – На ОККО и WOG цена бензина А-92 опустилась на 1 грн/л, до 29,49 грн/л, А-95 подешевел на 1,5 грн/л, до 29,99 грн/л. В сети KLO А-92 подешевел на 10 коп./л, до 29,19 грн/л, А-95 — до 29,49 грн/л (-70 коп./л). На UPG бензины подешевели на 40 коп./л. Такие сети как AMIC, "БРСМ-Нафта", "Автотранс" и Motto снизили цены на бензины в пределах 0,2-1 грн/л.

Геннадий Рябцев также говорит, что на снижение стоимости бензина повлияло подписание меморандума между Кабмином и крупнейшими трейдерами, объединенными в Нефтегазовую ассоциацию Украины (НАУ).

"Стороны договорились установить апреле цены на все марки нефтепродуктов ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно лишь при резком изменении конъюнктуры мирового рынка", – сказал эксперт.

По условиям меморандума, НАУ будет продолжать популяризировать принципы прозрачной конкуренции и уплаты налогов всеми участниками рынка в полном объеме, обеспечивать потребителей качественными нефтепродуктами по рыночным ценам.

В свою очередь, правительство примет меры по противодействию нелегальному производству и обороту топлива, созданию равных условий для всех участников рынка, в частности по уплате налогов в полном объеме, по контролю качества топлива.

Сергей Куюн с осторожностью оценивает эти договоренности.

"Тестовый период – апрель, с мая снова каждый сам по себе. Кабмин обязался бороться с "тенью" и показать быстрый результат. Пока ни один мини-НПЗ не закрыт, октаноповышающие растворители как ехали – так и едут", – анализирует эксперт.

Артем Куюн отметил, что на розничном рынке сжиженного газа за неделю заметных изменений не было. Но в опте уже началось повышение цен.

"Цены сжиженного газа пошли вверх и 5 апреля на торгах составили 23700-24180 грн/т. Это на 660-2760 грн/т дороже, чем было на аукционах 30-31 марта", – конкретизировал Артем Куюн.

Повышение цены газа в опте на 2760 грн/т, повышает его стоимость в рознице на 1,5 грн/л.

Что может измениться за неделю

Геннадий Рябцев прогнозирует на этой неделе снижение розничной цены бензина в среднем на 20 коп./л, но в отдельных сетях оно может быть и больше.

"Сейчас нет событий, которые могут повлиять на смену нисходящего тренда стоимости бензина, – говорит Геннадий Рябцев. – Нефть дешевеет, страны ОПЕК договорились об увеличении добычи".

Сергей Куюн не исключает, что цены на бензин могут снизиться еще в некоторых сетях, тогда как дизтопливо вряд ли подешевеет. Мало того, во второй половине апреля рынок может ощутить нехватку дизтоплива, что подстегнет цены.

"Не вызывает сомнений, что рынок доживает последние спокойные деньки. Они вскоре сменятся "ралли", конца-края которому не видно до конца мая. Остановка поставок "Роснефти" в апреле пробьет дыру в балансе рынка ДТ в объеме 150-220 тыс. т. При любом из значений данного диапазона избежать ограниченного предложения и роста цен не удастся. Ждем крепкую турбулентность по дизелю и сжиженному газу", – подытожил Сергей Куюн.

Артем Куюн ожидает повышения розничных цен на газ после 10-12 апреля. Причина – высокая вероятность нехватки ресурса из-за остановки поставок из РФ.

"Украинский рынок обратится за спотовым (сегодня на завтра) ресурсом на рынок, где сегодня сжиженный газ ощутимо дороже, чем у нас", – анализирует Артем Куюн.

В марте власти уже начали борьбу с теневым рынком топлива. О первых успехах смотрите в сюжете.

Видео: Сегодня