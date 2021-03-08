Милованов о вероятности дефолта в Украине: Просто не выгодно

Украине не имеет смысла объявлять дефолт, поскольку сейчас в стране "все стабильно", а его последствия могут только ухудшить ситуацию.

Об этом заявил советник главы Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов в эфире "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".

Милованов подчеркнул, что последствия, которые может вызвать дефолт, не стоят того, чтобы его объявлять.

"Это (дефолт. – Ред.) просто не выгодно стране", – сказал Милованов.

Подобного мнения Милованов и о реструктуризации долгов, по его словам, это фактически и есть дефолт.

"Когда начинается дефолт, вы говорите – извините, я не плачу вовремя – и тогда вы начинаете разговор о реструктуризации", – объяснил советник главы ОП.

Милованов добавил, что сейчас в Украине все стабильно, а долги, которые есть у страны не большие, поэтому "нам выгодно отдавать и привлекать на лучших условиях".

Напомним, в сентябре 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко также исключил вероятность дефолта в Украине.

Мы также сообщали, что у президента уверены, что Украине удастся получить очередной транш МВФ в 2021 году, несмотря на неудачу на последних переговорах.