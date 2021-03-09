"Перетягивание одеяла": Милованов рассказал, почему не смогли договориться Украина и МВФ

У украинской стороны и представителей Международного валютного фонда в ходе переговоров в Киеве возникли разногласия по трем-пяти направлениям – одно из которых антикоррупционная структура и правосудие.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов в эфире "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".

Милованов также отметил, что был недоволен "поведением" миссии МВФ на последних переговорах, а именно "коммуникациями вокруг миссии".

"Есть разногласия по трьом-пяти направлениям. И вокруг этого, с моей точки зрения, была немножко некорректная коммуникация – это я очень дипломатично говорю", – сказал экс-министр.

По его словам три направления, по которым не смогли договориться, связаны с антикоррупционной структурой, а именно перезапуском правосудия.

"Там идет борьба за то, кто контролирует комиссию, которая принимает решения (кто будет избирать людей в комиссию). И украинская сторона отстаивает, что это должно быть простое большинство. То есть, если решение в нашу сторону – то в нашу сторону. А у них вопрос – а что делать, если 50 на 50", – рассказал Милованов.

В частности, по его словам, МВФ хочет, чтобы Совет правосудия контролировали "независимые представители", но кто это должен быть и кто их выбирает, как раз и не удается согласовать.

"Каждая сторона не совсем доверяет другой и начинается это перетягивание одеяла", – отметил советник главы ОП.

Напомним, 13 февраля миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by.

Глава представительства МВФ в Украине Йост Люнгман по итогам переговоров заявил, что необходим больший прогресс и новые дискуссии.

Мы также писали, что в обновленном Меморандуме экономической и финансовой политики, который регулирует вопросы сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной, будут содержаться новые сроки и маркеры их выполнения.