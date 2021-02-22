Минэкономики ничего не делает для исправления экономической ситуации в стране, – Кушнирук

Минэкономики не предпринимает никаких шагов для содействия развитию экономики и поддержки бизнеса в условиях кризиса. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Obozrevatel".

"К сожалению, никаких содержательных шагов по содействию развитию экономики нет. Мы видим в каких-то сегментах попытки какие-то шаги делать и в то же время видим много сопротивления, много несогласованности, в том числе и с нашими западными партнерами", – сказал Кушнирук.

В частности, из-за отсутствия сотрудничества с МВФ, по его мнению, Украина не получит в ближайшее время средств от фонда, что осложнит дефицит финансирования государственного бюджета.

Эксперт также раскритиковал правительственную программу доступного кредитования бизнеса под 5-7-9%, отметив, что в целом кредитование экономики уменьшилось.

"Большая часть этих кредитов, которые выданы, она была просто рефинансированием уже выданных ранее кредитов и просто бизнесмены удешевили те кредиты, которые у них были раньше. То есть, если мы смотрим на статистику кредитования экономики, то она продолжает сокращаться. А как может экономика любой страны расти, если кредитование со стороны банков уменьшается", – отметил Кушнирук.

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Эксперт подчеркнул: правительство должно способствовать выводу малого и среднего бизнеса из тени, только при таких условиях спрос с их стороны на кредиты растет.

"Для этого, для малого бизнеса, у которого очень большая доля в расходах – это расходы на зарплату, нужно было сократить, причем не на какое-то там короткое время, пока карантин, а на постоянной основе, сократить ставку ЕСВ до 10%, брать с минимальной зарплаты. И это бы в значительной степени вывело зарплаты из тени и таким образом теневой оборот из тени", – считает Кушнирук.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Тарута сообщал, что депутаты Парламентского экономического комитета планируют заслушать отчет министра экономразвития Игоря Петрашко, по результатам которого будут принимать решение об эффективности министра. Он также отметил, что депутаты имеют много претензий к работе Петрашко.

В то же время экономические эксперты раскритиковали работу министра экономики Игоря Петрашко, назвав его слабым и неэффективным. В частности, по мнению экономического эксперта Александра Охрименко, министр провалил работу в сфере имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС – по этому направлению было выполнено лишь 43% плана.