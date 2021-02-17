Минэнерго поддерживает объединение "Центрэнерго" с госшахтами, – Витренко

Вопрос только в выборе конкретных шахт, чтобы эта интеграция была действительно эффективной

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко поддерживает создание вертикально интегрированной компании на базе ПАО "Центрэнерго" и государственных шахт с ее последующей приватизацией, пишет "Znaj.ua" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Я вижу преимущества вертикальной интеграции. Вопрос только в выборе конкретных шахт, чтобы эта интеграция была действительно эффективной, были определенные синергии", - сказал он в эксклюзивном комментарии "Интерфакс-Украина".

По мнению Витренко, текущая убыточная деятельность "Центрэнерго", которое вынуждено сжигать газ для выработки электроэнергии на фоне морозов и низких запасов угля, не должна влиять на финансовую привлекательность компании как объекта приватизации.

"Цена приватизации определяется относительно будущих прибылей, а не историческими прибылями. Это (текущая деятельность – ред.) просто повлияет на финансовый результат в этом году, но приватизация – это всегда о будущем, а не о прошлом", - сказал Витренко.

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Напомним, в октябре 2020 г. Кабинет министров по предложению Фонда государственного имущества расторг договор аренды шахт "Добропольеуголь" с компанией ДТЭК для того, чтобы создать вертикально интегрированную компанию на базе этих шахт и ТЭС "Центрэнерго".

ДТЭК арендовал эти шахты с 2010 года. В их развитие и обновление оборудования было инвестировано более 400 млн долларов, благодаря чему эти шахты имеют самую высокую производительность и низкую себестоимость среди всех государственных шахт.

Процесс передачи шахт в государственную собственность завершился 25 января 2021 года.