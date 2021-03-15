ТОП-10 марок авто, проданных на электронных торгах в 2020-м

В 2020 году через Сервис электронных торгов арестованным имуществом (OpenMarket ГП "СЕТАМ"), который пустил с молотка птицефабрику почти за миллиард гривен, реализовали 1258 арестованных легковых автомобилей на общую сумму 142 323 983 грн.

Об этом сервис сообщает на своей странице в Facebook.

Больше всего на OpenMarket продали авто таких марок:

ВАЗ – 178 авто на общую сумму 4 088 894 грн;

Daewoo – 105 авто (4 039 988 грн);

Volkswagen – 70 авто (10 158 857 грн);

Toyota – 51 авто (13 160 467 грн);

Nissan – 50 авто (7 354 255 грн).

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Во вторую пятерку ТОП-10 вошли:

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Hyundai – 45 авто (9 200 089 грн);

Renault – 36 авто (5 784 359 грн);

Ford – 35 авто (2 590 027 грн);

Kia – 30 авто (5 250 972 грн);

Skoda – 27 авто (3 914 951 грн).

Однако самым дорогим автомобилем в 2020 году стал внедорожник Toyota Land Cruiser 200, 2016 года выпуска, который ушел с молотка за 1 443 тыс. грн.

Напомним, СЕТАМ не смог продать конфискованный за контрабанду сигарет самолет Ан-2, поэтому бесплатно передал его военной части А1688 в Николаеве.

Ранее сайт "Сегодня" узнал у директоров крупнейших государственных онлайн-аукционов, как в течение карантина менялось количество клиентов, на какие лоты был самый большой спрос и как проводили торги в условиях эпидемии. Подробнее об этом читайте в специальном материале: "Госаукционы в карантин: авто могут доставить под крыльцо, а покупателей арестованного имущества рассекретили".

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества. Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета: