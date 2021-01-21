Мировые цены на нефть покатились вниз

Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста до рекордов за 11 месяцев. К падению котировок привел рост запасов сырья в США. Кроме того, инвесторы снова опасаются падения спроса на нефть – пессимизм вселяют вспышки заболеваемости, вызванной "британским" штаммом коронавируса в Китае.

По данным Investing.com, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:45 по киевскому времени составила 55,52 доллара за баррель – на 0,56 доллара (1%) меньше, чем на закрытие предыдущей сессии. При этом стоимость февральских контрактов падала до 53,22 доллара.

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Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 52,8 доллара за баррель, что на 0,51 доллара (0,96%) ниже уровня предыдущей сессии.

"Новые карантинные меры в КНР оказывают давление на перспективы глобального спроса на нефть, поскольку китайский спрос был одним из главных драйверов улучшения фундаментальных факторов для нефтяного рынка", – заявил аналитик Third Bridge Питер Макнэлли агентству Bloomberg.

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