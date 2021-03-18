Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать

Украинцы, которые работают по найму, как правило, не общаются напрямую с налоговой службой. За них платят налоги работодатели. А поэтому далеко не все знают, что в Налоговом кодексе предусмотрена возможность получить часть уплаченных налогов назад. Причем деньги возвратят уже не работодателю, а работнику, на его банковскую карточку. "Сегодня" рассказывают, кто может претендовать на получение денег от налоговой и как это сделать еще в этом году.

Налоговая скидка для физлиц – что это такое?

В Налоговом кодексе налоговая скидка определена как документально подтвержденная сумма расходов физического лица на товары и услуги, определенные этим кодексом, на которую разрешается уменьшить налогообложение его зарплаты.

Поясним на примере. Скажем, гражданин Украины потратил в течение года 10 тысяч грн из своей зарплаты на покупку товаров и услуг, на которые распространяется налоговая скидка (об этом перечне расскажем дальше). Начисляя ему эти деньги в виде зарплаты в свое время, работодатель заплатил с них налоги. Теперь эти налоги можно вернуть – 18% от потраченной суммы. То есть за потраченные на определенные товары или услуги 10 тысяч грн можно вернуть 1800 грн.

За какие покупки можно вернуть деньги

Список расходов, за которые можно получить налоговую скидку, в Украине довольно скромен, по сравнению со многими другими государствами. Тем не менее почти каждый украинец сможет выбрать из этого списка хоть один пункт, который ему подходит.

На какие товары и услуги распространяется налоговая скидка:

Проценты по ипотечному кредиту.

Благотворительные пожертвования или взносы в пользу неприбыльных организаций, покупка имущества для таких организаций (но вернут не более 4% от общей суммы доходов за отчетный год).

или взносы в пользу неприбыльных организаций, покупка имущества для таких организаций (но вернут не более 4% от общей суммы доходов за отчетный год). Взносы в пользу украинских учебных заведений всех типов (дошкольных, внешкольных, высших и т. д.), если оплачивалась учеба самого налогоплательщика и/или членов его семьи первой степени родства, то есть супруга, детей, родителей.

(дошкольных, внешкольных, высших и т. д.), если оплачивалась учеба самого налогоплательщика и/или членов его семьи первой степени родства, то есть супруга, детей, родителей. Оплата лечения в медучреждениях самого налогоплательщика или членов его семьи первой степени родства. Также в эту статью включены расходы на приобретение лекарств и изделий медицинского назначения . Однако налоговая льгота не распространяется на оплату услуг косметологов, на протезирование зубов с использованием драгоценных металлов, фарфора и гальванопластики, на аборты (за исключением тех, что проводятся по медицинским показаниям или если беременность стала следствием изнасилования), на операции по изменению пола, на лечение венерических заболеваний, лечение табачной или алкогольной зависимости.

самого налогоплательщика или членов его семьи первой степени родства. Также в эту статью включены . Однако налоговая льгота не распространяется на оплату услуг косметологов, на протезирование зубов с использованием драгоценных металлов, фарфора и гальванопластики, на аборты (за исключением тех, что проводятся по медицинским показаниям или если беременность стала следствием изнасилования), на операции по изменению пола, на лечение венерических заболеваний, лечение табачной или алкогольной зависимости. Страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды или на пенсионный депозит в банке и др. От суммы взносов на счета человека, который обратился за налоговой льготой, возвращают 18%, от сумм, уплаченных на имя членов его семьи первой степени родства, – 9%.

и др. От суммы взносов на счета человека, который обратился за налоговой льготой, возвращают 18%, от сумм, уплаченных на имя членов его семьи первой степени родства, – 9%. Оплата вспомогательных репродуктивных технологий – на сумму, не превышающую одной трети зарплаты человека за год.

– на сумму, не превышающую одной трети зарплаты человека за год. Оплата стоимости государственных услуг, связанных с усыновлением.

Сумма расходов на переоборудование автомобиля для работы на газу или биотопливе.

Оплата расходов на строительство (приобретение) доступного жилья , в том числе на погашение льготного ипотечного жилищного кредита по программе доступного жилья и процентов по нему.

, в том числе на погашение льготного ипотечного жилищного кредита по программе доступного жилья и процентов по нему. Для внутренне перемещенных лиц – сумма аренды жилья, если они не получают других бюджетных выплат для компенсации проживания. Максимальная сумма компенсации для переселенцев – 30 минимальных зарплат в год (за 2020 год – 141 690 грн).

Как получить налоговую скидку

Расчет налоговой скидки и выплаты происходят раз в год – по результатам прошлого года. Например, если обратиться в налоговую в 2021 году, можно получить налоговую скидку за покупки, сделанные в 2020 году.

Чтобы заявить свое право на налоговую скидку, человек должен подать в налоговую службу налоговую декларацию и документы, подтверждающие его расходы именно на те цели, которые перечислены выше. Это могут быть копии квитанций, фискальных или товарных чеков, договоров – любого документа, в котором указаны сумма и дата покупки, а также имя или название продавца и покупателя. В том числе это может быть электронный документ.

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Срок подачи налоговых деклараций госслужащими и представителями бизнеса за прошлый год – до 1 апреля. Однако на физлиц, которые хотят получить налоговую скидку, это ограничение не распространяется. Они могут подавать документы на скидку на протяжении всего года, до 31 декабря.

При этом важно помнить, что право на налоговую скидку действует всего год. То есть деньги за расходы, понесенные в 2020 году, вернут только в том случае, если вы обратитесь в налоговую в 2021-м. Если же обратиться в 2022-м, можно будет вернуть деньги за платежи, сделанные уже в 2021-м.

Для людей, которые не привыкли общаться с налоговой, попытки добиться налоговой скидки могут показаться стрессовыми. Что за декларация? Как ее заполнять? Откуда брать данные?

В отличие от многих развитых стран, в Украине довольно слабо развиты услуги налоговых консультантов для физлиц. И даже если такие найдутся, оплата их услуг может съесть значительную часть денег, которые вы планируете получить. Поэтому самое простое, что можно сделать, – все же попытаться оформить необходимые документы самостоятельно на портале электронных услуг Государственной налоговой службы Украины – cabinet.tax.gov.ua.

Для получения налоговой скидки нужно будет заполнить декларацию, а в ней указать размер доходов и уплаченных налогов за прошлый год. Эти данные можно запросить у бухгалтера своего предприятия, в самой налоговой через свой личный кабинет или на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Бланк декларации тоже можно найти в личном кабинете налогоплательщика. Там же, кстати, размещены и инструкции по заполнению документов и порядок действий.

Напомним, в Украине планируют провести "налоговую амнистию". Подробности – в сюжете: