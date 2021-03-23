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Много ели и мало отдыхали: куда украинцы тратили деньги в 2020 году

23 марта, 16:52

Игорь Тимофеев

На продукты, алкоголь и сигареты украинцы потратили почти половину доходов

В прошлом году украинцы львиную долю своих доходов потратили на продукты питания, алкоголь и сигареты, и уж совсем мизерные суммы пошли на образование, культуру и отдых.

Такой вывод можно сделать из данных государственной статистики по конечным потребительским расходам домашних хозяйств по целям в 2020 году.

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В целом расходы всех домохозяйств в прошлом году составили 3 079 246 млн грн, из них украинцы потратили на:

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Напомним, экономист Олег Пендзин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что украинцы тратят на еду значительно больший процент своих доходов, чем жители стран ЕС.

Также сообщалось, что в Украине растут долги по зарплате и назвали ТОП-5 областей и отраслей в 2020 году.

А тем временем напомним, куда украинцы могут поехать отдыхать летом:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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