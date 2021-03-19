Молодым украинцам обещают выдавать "экономический паспорт": в чем выгода

До 18 лет украинцы смогут получать средства от использования и добычи недр

По Конституции Украины, недра с полезными ископаемыми являются собственностью всего народа, поэтому украинские граждане смогут получать выгоду от пользования ими.

Об этом идет речь в обращении президента Владимира Зеленского о последних решениях СНБО.

Глава государства заверил, что времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могли владеть и пользоваться недрами, закончились.

По словам Зеленского, вскоре гражданам предложат механизм для воплощения в жизнь одного из его предвыборных обещаний, а именно – об "экономическом паспорта" украинца.

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"По нему все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет смогут получать средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине", – объяснил президент.

Напомним, сегодня СНБО применила санкции против 19 компаний, связанных с использованием и добычей недр Украины.

После этого Зеленский заявил, что власти продолжает восстанавливать справедливость.