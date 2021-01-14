МВФ обеспокоен желанием властей снизить цену газа для украинцев

Даже несмотря на массовые выступления граждан против высоких тарифов на природный газ, Международный валютный фонд обеспокоен намерением властей Украины вернуться к регулированию цен на газ для бытовых потребителей.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Радио НВ.

Он напомнил, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа, и подчеркнул, что решение о снижении цен еще не принято. Это может быть сделано в ближайшее время.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое, пока нет ", — заявил министр.

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По его словам, правительство пытается объяснить представителям МВФ, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики страны в целом. "То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать", — сказал Марченко.

Правительство объясняет представителям Фонда, что "мы сейчас в пожарном порядке решаем возникшую проблему", добавил министр.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил: изменения в цене газе – не шаг назад. Они нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией.

Также напомним, что правительство планирует установить на время карантина или до конца отопительного сезонацену газа в 6,99 грн за куб. м вместо нынешних 9-10.

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