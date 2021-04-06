МВФ оценил перспективы украинской экономики и улучшил прогноз на 2021 год

После года пандемии коронавируса рост мировой экономики составит 6 процентов в 2021 году и замедлится до 4,4 процента в 2022-м.

Об этом говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда, который содержится в апрельском докладе World Economic Outlook за 2021 год.

В Украине Фонд прогнозирует рост ВВП на 4% в 2021 году и 3,4% – в 2022-м.

МВФ также дал прогнозы по инфляции и безработицы. в 2021 году уровень цен в Украине вырастет на 7,9%, в 2022 году – на 6,8%. По безработице, в 2021 году ожидается уровень 8,6%, в 2022 году – 8,4%.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе глобальный рост установится на уровне 3,3%. Этот показатель отражает ожидаемый ущерб вследствие сокращения производства, а также факторов, независимых от пандемии. В частности, медленного роста рабочей силы, связанного со старением.

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По мнению аналитиков Фонда, последствия пандемии будут мягче итогов мирового финансового кризиса 2008 года. Однако страны с развивающейся экономикой и низким уровнем дохода испытывают больший удар – поэтому понесут более значительные потери.

Напомним, в марте 2021 Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3,8% ВВП после прошлого повышения с 1,5% до 3%. А вот на 2022 год прогноз стал чуть хуже – 3% роста вместо 3,1%.

Также сообщалось, что в октябре-2020 МВФ тоже улучшил прогноз Украины на 2021 год – с 1,1% роста ВВП до 3%.

Напомним, ранее Госстат пересчитал потери Украины за 2020 год и пришел к выводу, что падение ВВП составило 4%. По итогам 2020 года инфляция составила 5%:

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