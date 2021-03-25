МВФ пообещал продолжить переговоры с Украиной и назвал повестку пересмотра программы

Международный валютный фонд сообщил о продолжении переговоров с Украиной для первого пересмотра программы stand by и согласовании хорошо сфокусированного набора реформ, необходимых для обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе и защиты стабильности финансового сектора.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

"Повестка на следующие несколько месяцев заключается в том, чтобы продолжить обсуждение этого набора реформ", – сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в четверг, 25 марта, в Вашингтоне.

Он добавил, что программа реформ остается незавершенной относительно договоренностей по последовательным программам Фонда, поэтому для Украины важно продолжать двигаться вперед в создании условий для инклюзивного роста и роста после кризиса.

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Напомним, 13 февраля миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand by. А глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что "обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы".

Как известно, МВФ 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. В начале 2021 года продолжается работа над пересмотром программы, по итогам которой будет приниматься решение о судьбе второго транша.

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