Мы платим миллионы гривен членам набсовета УЗ за то, что они ничего не делают для компании, – нардеп

Членам Набсовета "Укрзализныци" выплачивают огромные зарплаты при полном отсутствии результатов работы. На сегодня компания не имеет даже программы реформ. Об этом рассказал в своем блоге народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, комментируя результаты работы парламентской следственной комиссии по "Укрзализныце", членом которой он является, пишет "Politeka".



"Я пытался узнать, а есть ли у нас программа реформ, некий документ, который утвердили и по которому уже правление ("Укрзализныци" – ред.) работает и реформирует компанию? К сожалению, нет", – говорит Бондарев.



По его словам, члены наблюдательного совета компании, которые должны формировать политику компании, разработать программу ее реформирования и решения многочисленных проблем, бездействуют. Более того, они очень редко появляются в Украине. При этом, подчеркивает депутат, члены нбсовета УЗ получают за подобную "работу" огромные зарплаты.



"Сергей Лещенко получает заработную плату больше 300 тыс. грн в месяц. А ведь кроме заработной платы есть же еще какое-то обслуживание – служебный автомобиль, кабинет, электричество, всякие сопутствующие расходы. То есть, я думаю, в полмиллиона грн в месяц он нам с вами обходится. Другой персонаж – глава наблюдательного совета (Шевки Аджунер – ред.). Он уже не был порядка трех лет в Украине в принципе! Он нам обошелся за прошедший год в 3 млн 900 тыс. грн", – говорит Бондарев.



Напомним, 15 января Министерство инфраструктуры запустило реформу УЗ в соответствии с обязательствами перед Евросоюзом. Но набсовет компании сначала приостановил реформу, а потом, единогласным решением, отправил в отставку с должности главы УЗ Владимира Жмака без объяснения причин.



В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение временной следственной комиссии ВР подготовить отчет о деятельности Набсовета компании в 2017-2020 году.



Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что решение уволить Жмака свидетельствует о том, что довольно широкий круг лиц, в том числе и набсовет, хотят не реформ, а сохранить "Укрзализныцю" в том виде, который позволит ее дальнейшее разграбление.

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