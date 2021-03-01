На Банковой ожидают транш МВФ в 2021 году: Выполним, что обещаем

Программа рассчитана на 5 млрд долларов – 2,1 млрд мы уже получили, говорит Олег Устенко

Украина продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках программы Stand-by, а Верховная Рада должна принять изменения в законодательство, необходимые для получения очередного транша кредита.

Об этом советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в эфире телеканала "Украина 24", о чем сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы ожидаем, что получим в этом году транш МВФ. У нас программа рассчитана на 5 млрд долларов – 2,1 млрд мы уже получили", – отметил он.

Устенко напомнил, что в требованиях программы сотрудничества с МВФ говорится о необходимости судебной реформы и обеспечении функционирования антикоррупционной инфраструктуры.

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"Программа идет. Как только будут проголосованы в Верховной Раде соответствующие законодательные инициативы президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали. Обещали выполнить не только МВФ – мы не делаем это для кого-то, мы делаем это для украинского народа", – сказал советник Зеленского.

Устенко отметил, что успешное сотрудничество с МВФ позволит Украине осуществлять более выгодные заимствования на международном рынке и является хорошим сигналом для иностранных инвесторов. Также он добавил, что 2020-й был сложным в вопросе привлечения инвестиций, но украинская экономика может получить около 3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в текущем году.

Напомним, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов рассказал в эфире канала "Украина 24", что новый транш от МВФ Киев может получить до начала лета.

Также напомним, что Украина получит вторую часть микрофинансовой помощи ЕС в 1,2 млрд евро в случае положительного развития ситуации с МВФ по программе Stand-by.

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