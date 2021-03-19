На бизнес-форуме в Берлине ДТЭК представил видение энергетической трансформации Украины

19 марта генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко выступил на IV немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине, во время которого подчеркнул необходимость более тесного международного сотрудничества в таких сферах, как зеленая энергетика, технологические инновации и чистый водород, как ключевых для достижения целей в борьбе с изменением климата.

Форум стал важной площадкой для укрепления сотрудничества между Украиной и Германией, в частности, в энергетическом секторе. Мероприятие открывали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

В рамках форума международные эксперты, чиновники и бизнес-лидеры обсудили ключевые приоритеты Энергетического Партнерства, такие как интеграция энергетических рынков Украины в ЕNTSO-E, повышение уровня энергетической безопасности, декарбонизации экономики, обмен инновациями в энергетических технологиях и реализация совместных проектов в сферах развития "зеленой" энергетики, диджитализация энергетической инфраструктуры и создание современной энергетической системы.

В дискуссионной панели "Современные решения в сфере энергетики и Green Deal", посвященной внедрению новых технологий и поиску бизнес-моделей на пути декарбонизации экономик и достижения климатических целей ЕС и Украиной, принял участие генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

"В 2020 году ДТЭК представил новую стратегию ДТЭК 2030, которая четко определяет нашу цель – достижение климатической нейтральности к 2040 году. Для реализации такой амбициозной цели мы используем возможности партнерства и международного сотрудничества, внедряем инновации и новейшие высокотехнологичные пилотные проекты, которые будут трансформировать энергетический сектор Украины в целом в соответствии с планами Green Deal", – отметил Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.

Компания ДТЭК сегодня является лидером по внедрению инноваций и современных технологий в энергетике Украины, прежде всего, таких как установка систем накопления энергии и производство зеленого водорода.

В рамках расширения энергетического сотрудничества между Украиной и Германией ДТЭК и немецкая технологическая компания рассматривают возможность реализации пилотного проекта по водородному производству на востоке Украины, который сейчас находится на стадии оценки.

Напомним, мировая энергетика проходит беспрецедентный процесс трансформации – от систем использования энергии на основе ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, таких как ветер, солнечная энергия, биомасса, водород. Украина в этом процессе имеет высокий потенциал, успех реализации которого позволит занять конкурентоспособное место на энергетической карте мира и подтвердить свой статус как надежного партнера ЕС. В августе 2020 года были подписаны совместное межправительственное Заявление между Украиной и Германией о начале Энергетического Партнерства.