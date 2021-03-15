На доллар давит угроза нового локдауна: чего ждать от курса на этой неделе

В условиях роста заболеваемости спрос на валюту снижается

Доллар в Украине 15 марта держится на межбанке около 27,70 гривни. Такая динамика наблюдается на фоне роста заболеваемости на COVID-19, которая уже существенно превысила осенние показатели, при этом темпы вакцинации падают.

В ближайшее время безналичный доллар будет торговаться в диапазоне 27,65-27,75 грн, а доллар в банках через неделю будет стоить 27,6/27,8 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Они выделили такие тенденции на валютном рынке:

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За неделю курс доллара незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 0,05-0,2%.

В условиях высокой заболеваемости и инфляции спрос на товары падает, что подавляет деловую активность и приводит к снижению спроса на валюту.

Продажи валюты более стабильны, что формирует поддержку гривне.

Рынок порадовали оценки международного рейтингового агентства S&P Global Ratings .

. Инвесторы ждут более высоких уровней доходности ОВГЗ. Минфин, оценивая перспективы третьей волны эпидемии и возможного локдауна, будет вынужден привлекать деньги и под более высокие ставки.

К 11:00 доллар на межбанке торговался в диапазоне 27,68/27,69 гривни, по данным портала Minfin. Покупатели не готовы брать доллар дороже 27,70 гривни и активно пытаются сбить котировки, но продавцы пока сопротивляются.

Напомним, ранее аналитики также объяснили, покупать или продавать валюту.

Кстати, многие украинцы не выиграли, а проиграли от укрепления гривни. Им теперь приходится менять долларовые заначки дешевле, чем покупали валюту ранее.

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