На карантинные выплаты потратили миллиарды: сколько украинцев получили по 8000 гривен

Заявки на получение помощи уже не принимают

Почти полмиллиона предпринимателей и наемных работников в Украине – 480 тыс. человек – получили карантинные выплаты по 8000 гривен. Более 200 тыс. предпринимателей решили не просить компенсацию из госбюджета. В целом на эти выплаты Пенсионный фонд Украины потратил более 3,5 млрд гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщают новости "Сегодня".

Реклама

Видео: Сегодня

Напомним, с 31 декабря 2020 года в Украине прекратили принимать заявки на получение выплат за карантин. Всем, кто успел обратиться за помощью, деньги поступят в ближайшие две недели.

Также сообщалось, что выплаты по 8000 грн – это не единственная "плюшка" для предпринимателей. Верховная Рада также приняла закон о прощении долгов и налоговых каникулах.