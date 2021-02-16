На сколько еще подорожают бензин и дизель: эксперты дали ответ

Сейчас "разгоняется" восходящий тренд цен на нефть, говорит Геннадий Рябцев

Повышение котировок нефти до 63 долларов за баррель на мировых рынках 15 февраля привело к подорожанию нефтепродуктов внутри Украины. При этом отечественные трейдеры сыграли на опережение и подняли цены на бензин, дизель и автомобильный газ, не дожидаясь поставок по новым тарифам. По мнению экспертов, цена автогорючего будет расти. На сколько – разбирался сайт "Сегодня".

Замдиректора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает:

"Сейчас явно "разгоняется" восходящий тренд цен на нефть, что может привести к росту розничных цен на топливо еще на 50 коп./л и более в течение наступившей недели, или почти до 30 грн/л бензина А-95. А в брендовых сетях и более".

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Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также говорит, что по итогам февраля в Украине сформируется потенциал для роста цен на бензин и дизтопливо, равный 1 грн/л. Но на этой неделе эксперт ожидает лишь корректировки ценников в отдельных сетях:

"Одна надежда на "бодяжников", которые охватили уже порядка 20% рынка и не позволяют легальным трейдерам слишком повышать цены, особенно в глубинке, иначе те потеряют клиентов. В условиях карантина власти ослабили борьбу с нелегалами, и они снова активизировались. И стали реальным фактором сдерживания цен на рынке".

Сергей Куюн дал совет водителям: ориентироваться на цены нелегалов, но заправляться качественным топливом на официальных заправках. Ибо "экономия" может обернуться убытками – придется ремонтировать топливную систему автомобиля.

Аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн прогнозирует, что автогаз на этой неделе тоже продолжит дорожать:

"Средняя по рынку экономически обоснованная цена газа – 15,5 грн/л: у дискаунтеров – 15 грн, у крупных брендов – 16 грн. Как видим, потенциал для роста еще есть. Но не факт, что он будет полностью реализован на этой неделе. Возможно, цены вырастут до конца февраля".

Причин для удешевления автогаза Артем Куюн пока не видит.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, почему в Украине взлетели цены на бензин и автогаз.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Рынок топлива: автогаз уже "золотой", чего ожидать дальше".

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