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Нацбанк не стал повышать рекордно низкую учетную ставку

21 января, 14:11

Ксения Капустинская

Регулятор объяснил, при каких условиях может изменить решение

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на действующем уровне 6%. Это самая низкая учетная ставка за всю историю Украины, она действует без изменений с середины июня 2020 года.

Такое решение приняло правление Нацбанка, сообщила пресс-служба регулятора.

Ряд экспертов и представителей банковского рынка ожидали, что учетная ставка будет повышена впервые с 2018 года, но этого не произошло.

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Свое решение в НБУ аргументировали временным действием факторов, которые ускоряют инфляцию, слабой инвестиционной активностью, а также подавленными настроениями бизнеса.

Повысить учетную ставку Нацбанк может в случае усиления фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса, если его не компенсируют другие факторы (например, приток капитала).

О том, куда вкладывать средства в условиях низкой ключевой ставки и сколько можно заработать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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