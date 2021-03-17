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"Нацбанк ничего не может сделать": экономист объяснил дороговизну кредитов в Украине

17 марта, 10:52

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Экономика нашей страны слишком зависима от внешних факторов

Реальные ставки по кредитам в Украине зачастую превышают 100% годовых. Говоря о причинах такой дороговизны, экономисты обычно в первую очередь упоминают о высокой инфляции, пишет сайт "Сегодня".

Конечно, в последние годы инфляция снизилась и еще замедлится. Но эксперты считают, что сырьевой характер украинской экономики не гарантирует, что такая ситуация будет сохраняться достаточно долго. И Национальный банк здесь бессилен.

"Наша экономика очень зависима от экспорта сырья, и в такой ситуации Нацбанк практически не может влиять на уровень инфляции. Если на внешних рынках растет цена на аграрную продукцию, как это происходит сейчас, на украинском рынке эта продукция тоже дорожает. Растет цена на топливо – это тоже отражается на ценах внутри страны. То есть, если сырьевая экономика, инфляционные скачки и девальвация могут происходить очень неожиданно. Может 5-7 лет быть все стабильно, а потом – опять обвал. А если инфляция или риск инфляции высокий, проценты по кредитам тоже будут высокими, они должны превышать инфляцию. И Нацбанк ничего с этим сделать не может", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Подробнее о кредитных ставках читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Почему у банков грабительские проценты по кредитам и когда они снизятся.

К слову, иногда украинцам могут "навязать" кредит без их ведома. Как так происходит и что делать? Смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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