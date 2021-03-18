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Нацбанк обновил курс доллара и евро: почем теперь валюта

18 марта, 16:24

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 19 марта

На пятницу, 19 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

18.0319.03Изменение
1 доллар США27,70 грн27,68 грн- 0,02
1 евро32,99 грн32,98 грн- 0,01

По сравнению со значениями 18 марта доллар подешевел на две копейки после роста курса пять копеек в предыдущий банковский день.

За последнюю неделю, с 12 по 19 марта, гривня укрепилась по отношению к американской валюте на семь копеек. При этом эксперты не исключают роста курса доллара.

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Курс евро на 19 марта снизился на копейку и опустился еще чуть ниже психологической отметки в 33 гривни.

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А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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