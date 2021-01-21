Нацбанк прогнозирует стремительный рост ВВП в 2021-м: что будет двигать экономику?

Регулятор ожидает, что отечественная экономика будет расти три года подряд

В 2020 году темпы снижения реального ВВП составляли 4,4%, что было меньше предварительно ожидаемого прогноза в 6%.

Про это сообщила пресс-служба Нацбанка.

По данным регулятора, отечественная экономика достаточно быстро восстанавливалась во втором полугодии. После жесткой фазы карантина падение ВВП замедлился до 3,5% г/г в III квартале, данный тренд сохранился и в IV квартале. Усиление карантина в ноябре оказывало незначительное влияние на деловую активность.

В Нацбанке рассказали, что быстрое восстановление экономики обусловлено ростом внутреннего потребления, ведь увеличение доходов граждан и расходов бюджета поддерживает потребление на высоком уровне.

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Розничная торговля в IV квартале продолжала стремительно расти. Наращивание текущих расходов бюджета на инфраструктуру, в первую очередь на дорожные ремонты, а также здравоохранение улучшило динамику ВВП. Однако инвестиционная активность бизнеса оставалась низкой.

НБУ считает, что 2021-м экономика почти наверстает потери от коронакризиса – ВВП Украины вырастет на 4,2% и продолжит расти стремительными темпами – около 4% в 2022-2023 годах. Главным двигателем будет оставаться устойчивый внутренний спрос, обусловленный дальнейшим увеличением реальных доходов граждан. А уменьшение неопределенности по развитию пандемии будет способствовать восстановлению инвестиционной активности.

Напомним, НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2021 год. Ранее регулятор ожидал роста цен на 6,5%, а теперь – на 7%.

Также напомним, регулятор назвал 4 экономических риска для Украины на 2021 год.