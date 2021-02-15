"Нафтогаз" договорился с международной компанией о добыче газа в Украине

Украинская группа "Нафтогаз" и международная компания OMV Petrom планируют совместные проекты по разведке и добыче газа в Украине.

Ради этого компании подписали меморандум о взаимопонимании, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

OMV Petrom – крупнейшая интегрированная энергетическая компания Юго-Восточной Европы. У нее есть опыт работы в румынских Карпатах и на Черном море. В "Нафтогазе" напомнили, что OMV Petrom открыла перспективное месторождение "Нептун" на шельфе Черного моря в Румынии.

Реклама

В "Нафтогазе" уточнили, что соглашение стало возможным после того, как для компании сняли "шлагбаумы" на новые лицензии. В частности, ранее "Нафтогаз" получил право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.

Также ранее группа "Нафтогаз" и международная компания Expert Petroleum подписали соглашение об увеличении добычи углеводородов на месторождениях "Укргаздобычи" в Западной Украине.

А о том, как президент Владимир Зеленский хочет покупать каспийский газ с помощью турецкого газопровода, смотрите в видео: