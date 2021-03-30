"Нафтогаз" и "Укрпочту" точно не продадут. Рада запретила приватизацию ряда предприятий

В Украине утвердили новый список предприятий и других объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации. В перечень, в частности, вошли "Укрпочта" (покупкой которой уже интересовались китайцы), "Укрзализныця", "Нафтогаз Украины", холдинг "Артем" и др. – всего боле 650 объектов. Предыдущий перечень был отменен в 2019 году. В новый список включены предприятия, которые:

обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;

являются естественными монополиями;

имеют критически важное значение для общества.

Об этом говорится в правительственном законопроекте № 4020, который Верховная Рада приняла в первом чтении 289 голосами. С полным списком предприятий, которые нельзя приватизировать, можно ознакомиться в приложениях к документу.

Депутаты планируют немного изменить список предприятий ко второму чтению – каждый нардеп сможет предложить добавить в перечень объекты, которые он считает стратегическими.

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Авторы документа объяснили, что приватизировать запрещается "объекты, функции которых не могут в полной мере выполняться субъектами хозяйствования негосударственного сектора". При этом они не считают, что "государство лучший собственник", чем бизнес. По словам авторов законопроекта, этот список – составляющая национальной безопасности и предохранитель от потери стратегических предприятий.

Напомним, при этом с 25 сентября 2020 года в Украине запрещено проводить аукционы по продаже объектов большой приватизации. Ограничение установлено на время карантина.

Несмотря на это, в 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснял, что в условиях карантина некорректно говорить о большой приватизации, потому что государство не выручит от нее много средств.