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"Нафтогаз" показал новую бизнес-стратегию. О чем она?

18 февраля, 13:20

Ксения Капустинская

Планы компании еще должен утвердить Кабинет министров

"Нафтогаз Украины" подготовил новую стратегию развития компании до 2025 года. В ближайшее документ рассмотрит акционер компании – правительство Украины. Главная цель – превратить "Нафтогаз" в полноценного национального оператора энергетических сервисов с тремя направлениями работы:

О планах рассказали глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и исполнительный директор группы Отто Ватерландер в ходе форума "Украина 30". Сайт "Сегодня" собрал главные тезисы стратегии:

В целом в течение пяти лет "Нафтогаз" намерен инвестировать в добычу 7,3 млрд долларов, а к 2030 году – более 14 млрд.

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Также "Нафтогаз" надеется выйти на рынки капитала после проведения публичного размещения акций. О точных сроках IPO "Нафтогаза" говорить не стали.

Напомним, ранее ранее "Нафтогаз" получил право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.

А о том, как президент Владимир Зеленский хочет покупать каспийский газ с помощью турецкого газопровода, смотрите в видео:

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Источник: Сегодня

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