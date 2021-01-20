"Нафтогаз" предложил газсбытам скидку на газ для населения, но есть условие

"Нафтогаз Украины" готов продавать ресурс газсбытам со скидкой до рыночной цены – по 6,8-7,4 грн за кубометр. Потенциальные покупатели при этом должны предоставить доказательства, что этот газ приобретается для нужд населения. Такое решение в "Нафтогазе" приняли после установления временной граничной цены на газ для населения – 6,99 грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Если газсбыт не желает подтверждать поставки населению, компания может покупать газ по рыночной цене и с банковской гарантией оплаты или по предоплате.

В итоге газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" сможет собрать единую государственную базу данных. Эта база, в свою очередь, будет использоваться для предоставления субсидий потребителям.

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Напомним, тарифы на газ решили ограничить после того, как резкое повышение цен на газ и стоимости его доставки привело к протестам. Кроме установления граничной цены, по которой газсбыты могут продавать ресурс населению, в Украине также снизили тарифы для 14 облгазов. В результате тариф на распределение газа (отдельная платежка) не превышает 1,79 грн за кубометр в месяц.

В Кабмине также отмечали, что появление предельной цены для населения не говорит об отказе Украины от развития рынка газа. В будущем Кабмин собирается сделать так, чтобы все газоснабжающие компании представили годовые тарифы для населения.

Тогда потребители смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько будут платить. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже, но при этом она будет предсказуемой, объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль.

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