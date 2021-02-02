Накопить на старость: украинцам обещают дополнительную пенсию

В том, как именно будет работать новая система, не уверен никто, говорят эксперты

Законопроекты о накопительных пенсиях обещают финансовые выгоды украинским пенсионерам. В Кабмине рассчитывают, что закон о новой пенсионной системе примут уже в этом году.

Чиновники говорят об обеспеченной старости для украинцев. Но так ли все радужно на самом деле? Ответ на этот вопрос искал корреспондент "Сегодня" Николай Антофийчук.

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Все пенсионеры мечтают жить на накопленные средства, не экономить на лечении, иметь возможность путешествовать и обеспечивать детей жильем. Но солидарная система начисления пенсий, которая сейчас работает в Украине, – не о личных сбережениях. Доля заработанного каждым из нас попадает в общий котел и распределяется на всех пенсионеров в стране.

Статистика неумолима – стариков становится все больше, поэтому на выплаты из Пенсионного фонда действительно не разгуляешься.

Ситуацию могла бы изменить накопительная система. Но она не для всех. Тем, кому исполнилось 35 лет, уже поздно на нее рассчитывать, приличные суммы просто не успеют накопиться.

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Это должно работать так: будущие пенсионеры отдают деньги специальным фондам, а те – вкладывают их в различные проекты. Например, занимаются куплей-продажей недвижимости или акций, чтобы компенсировать инфляцию. Это в теории. А как будет в реальности?

"На первом этапе это точно будут государственные ценные бумаги и депозиты. Плюс – они могут играть с валютами", – считает инвестбанкир Сергей Фурса.

Беспокоит еще один вопрос – кто будет отвечать за сохранность накопленных средств, и как узнать, не обанкротится ли фонд. Специалисты предупреждают: гарантий не существует ни в одной стране мира. Поэтому нужно хорошенько подумать, кому доверять средства.

Новая пенсионная система повлияет не только на работающих украинцев, но и на их работодателей. Им придется отдавать государству с зарплаты сотрудников минимум на процент больше. А ведь старые взносы в солидарную пенсионную систему никто не отменяет.

Фурса констатирует: пока что в Украине никто не понимает, как должна работать новая система. Кроме того, против изменений выступает МВФ – из-за увеличения налоговой нагрузки на бизнес.

Добавим, чтобы откладывать много денег на пенсию, нужно много зарабатывать, а этим может похвастаться лишь небольшой процент граждан. Поэтому рассчитывать на крупные выплаты тоже не следует.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта относительно пенсионной реформы – депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (№2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (№4408), каждый из которых предусматривает дополнительные расходы для бизнеса.