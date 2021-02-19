"Налог на Google" ударит по карману: за что заплатят рядовые украинцы

В Украине дали старт ведению НДС для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги украинцам. Инициативу уже прозвали "налогом на Google".

Как рассказали сайту "Сегодня" юристы, НДС предполагается брать со всего контента, за который украинцы сегодня платят деньги:

подписка на сервисы (видео, музыка, кино и т.д.);

платные приложения в Google Play или App Store;

платные функции приложений (дополнительные стикеры, звонки на стационарные телефоны, "улучшения" в играх и т.д.).

"Сейчас украинцы платят деньги за эти услуги, но с них никаких налогов не взимается. А законопроект вводит для таких платежей 20%-ный налог", – объясняет digital-адвокат Андрей Шульгин.

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Введение 20%-ного налога отразится на стоимости этих услуг, уверен юрист. То есть плата, очевидно, повысится.

Вместе с тем интернет-сервисы и услуги, которые сегодня можно получить бесплатно, для украинцев бесплатными и останутся – их облагать НДС не планируют.

Подробнее о новом налоге читайте на сайте "Сегодня" – В Украине вводят налог на Google: кто должен его платить и что подорожает.

А о том, как украинцев заставляют платить налоги за несуществующие ФОПы и что делать в такой ситуации, узнавайте из сюжета: