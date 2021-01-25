Налоги выросли. Что изменилось в 2021 году и какие еще новшества на подходе

Суммы, которые нужно отдавать в казну, выросли, хотя ставки остались прежними

Народные депутаты говорят, что сделали украинцам подарок – не стали поднимать налоговые ставки "под елочку", хотя госбюджет и испытывает большой дефицит. Впрочем, сборы все равно увеличились, ведь с января минимальная зарплата выросла на 1000 грн. А к ней привязан налог на доходы физлиц, единый социальный взнос и целый ряд местных налогов.

Сколько налогов заплатят украинцы, подсчитала корреспондентка "Сегодня" Алла Чиж.

Сколько платим?

Какие именно сборы мы ежемесячно отсчитываем в государственную казну?

В первую очередь, налог на доходы физлиц (НДФЛ) – 18%, или 1080 грн от новой минимальной зарплаты.

Еще военный сбор – 1,5%, или 90 грн от минималки.

Также работодатель отдает за работников 22% ЕСВ. Минимальный взнос – 1320 грн против предновогодних 1100 грн.

Конечно, если зарплата больше, суммы налогов получаются совершенно другие. Суммарно работодатель и работник платят с зарплаты 41,5% процентов налогов.

Читайте также: ФЛП первой группы до мая освободили от единого налога

"Увеличивается размер налогообложения для физических лиц-предпринимателей и тех, кто получали минимальную зарплату... Не потому что увеличились или изменились ставки, а потому что база начисления этих налогов меняется", – объясняет налоговый эксперт Илья Несходовский.

То есть общегосударственные налоги, по сути, увеличились лишь для тех, кто получает минимальную зарплату или чьи должностные оклады привязаны к ней.

Но, кроме общегосударственных, есть и местные налоги. Верховная Рада устанавливает их максимальные пределы, а конечные ставки определяют на места. Это, в частности:

Налог на недвижимость

Максимальная ставка не может быть больше, чем 1,5% от минимальной зарплаты, то есть 90 грн за метр квадратный. Но местные органы власти могут устанавливать меньшие ставки.

Туристический сбор

Его взимают за проживание в отелях и других местах временного размещения. Максимальный размер для внутренних туристов – 0,5% минзарплаты за сутки. Точные проценты устанавливают местные советы, но максимум получается не более 30

грн за сутки.

Сбор за парковку транспорта

Его платят владельцы или арендаторы земли, на которой расположены стоянки. Но от этой суммы напрямую зависит стоимость услуги для собственников авто. В общем, парковки могут подорожать.

Налог на транспорт

Этот налог платится только за "роскошные" транспортные средства. И, собственно, определение "роскошности" зависит от размера минимальной зарплаты. Налогом облагаются авто, цена которых – выше 375 размеров минимального дохода (сейчас – 2,25 млн грн).

Что хотят изменить?

Аудитор Дмитрий Сушко уверен: во время кризиса местные власти не станут поднимать ставки налога на недвижимость. Зато в Верховной Раде уже поговаривают о том, чтобы изменить принципы расчета этого налога.

Сейчас налогом облагается каждый "лишний" квадратный метр – начиная с 61-го для квартир и со 121-го для частных домов. Депутаты же предлагают взять за основу общую стоимость недвижимости и взимать по 0,2% от нее за каждый метр.

Если такую идею поддержат, владельцы недвижимости в элитных районах будут платить значительно больше – даже если речь идет о "хрущевке". Впрочем, инициаторы законопроекта уверяют, что пока изменения не рассматриваются.

Еще один налог, который активно обсуждают власти – на сельхозземлю. Советник руководителя офиса президента Тимофей Милованов говорит, что есть предложение поднять ставки на паи:

"Сейчас ставка зависит от того, сдаете вы свой пай в аренду или нет. Если сдаете – там 0,95% от стоимости гектара по нормативно-денежной оценке. А если не сдаете – от 0,3 до 1% (зависит от решения местной власти). Но обсуждается предложение – сделать так, чтобы все платили 1-2%".

Есть и хорошая новость. В Украине планируют сократить общегосударственные налоги. В ближайшее время законопроект презентуют депутатам Верховной Рады, говорит глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

"Сейчас ставка ЕСВ – 22%, НДФЛ – 18%, 1,5 % – военный сбор. Мы предлагаем – 30% все вместе.А потом каждый год снижать на один процент, и так до 25%", – заявил Гетманцев.

Возможно, тогда бизнес получит стимул для работы в белую. Сомнительно, что наемные работники станут от этого получить больше, но люди по крайней мере смогут рассчитывать на оплачиваемые больничные и отпуска. Если, конечно депутаты в очередной раз не провалят голосование.

Напомним, с 1 января 2021 года также изменились годовые лимиты доходов ФОП. По ним определяется группа налогоплательщика-упрощенца.