Налоговая амнистия уже близко – комитет Рады одобрил закон

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов рекомендовал принять законопроект № 5153. В нем предлагается налоговая амнистия для украинцев. Предполагается, что осуществляться она будет с помощью подачи "нулевой декларации".
Об этом сообщило информационное управление аппарата парламента. Теперь документ будет вынесен на обсуждение и голосование в сессионном зале парламента.
Вот что предусматривает документ:
- Сроки - с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года.
В этот период будет проводиться добровольное декларирование активов физических лиц.
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- Ставки сбора с этого декларирования:
- 5% с валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;
- 9% с валютных ценностей, размещенных за рубежом;
- 2,5% с государственных облигаций Украины, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.
Зачем это нужно?
В Раде рассчитывают, что налоговая амнистия позволит детенизировать украинскую экономику. Глава профильного комитета Даниил Гетманцев считает, принятие проекта позволит привлечь в экономику Украины дополнительные ресурсы для ее активизации и повысит налоговую культуру граждан.
В целом смысл одноразового декларирования состоит в том, чтобы разрешить украинцам задекларировать неучтенные доходы, а также приобретенное на них имущество, и таким образом "обелить" и доходы, и имеющуюся собственность.
Сайт "Сегодня" также объяснял, что будет нужно и не нужно декларировать.
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