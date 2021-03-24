Налоговая амнистия в Украине: нужно ли декларировать квартиры и машины

В Украине грядет налоговая амнистия, в рамках которой и богатые граждане, и не очень должны будут подать "нулевую декларацию", т.е. единоразово задекларировать активы физлиц. О происхождении этих доходов спрашивать не будут. Поэтому сайт "Сегодня" попытался разобраться, нужно ли декларировать приобретенные ранее квартиры и машины?

В законе четко не прописано, какое имущество будет считаться "приобретенным за счет доходов, с которых не уплачены налоги или уплачены не в полной мере". Например, будут ли считаться таким имуществом квартиры, купленные за наличные много лет назад, до появления требования о том, что сделки свыше 50 тысяч гривен необходимо проводить через банк?

С другой стороны, на сегодняшний день в Украине вообще не существует обязательного декларирования имущества физлицами. Это обязаны делать только чиновники и другие лица, которые подпадают под закон "О предотвращении коррупции". Однако во время налоговой амнистии физлица должны будут декларировать и имущество. Для этого предусмотрят специальную форму декларации. Таким образом, это может оказаться плавным переходом от декларирования доходов к декларированию имущества, как это существует, в частности, в развитых странах.

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"По закону и сегодня подавать декларации о доходах должны все налогоплательщики-физлица. Но механизмов контроля за этим нет. Информацию о наемных работниках подает работодатель, те, кто работает неофициально, тоже не подают деклараций. А те, кто должен декларировать доходы – бизнес, самозанятые люди, должны отчитываться только о доходах, а не об имуществе, которым они владеют. Но похоже, все идет к тому, что люди должны будут отчитываться и по имуществу тоже. А, например, в Америке все декларируется – и квартиры, и машины. И там налоговая служба контролирует всех, а не только работодателей, как у нас", – говорит адвокат Андрей Шульгин.

Как будут проверять физлиц – тоже пока неизвестно. Андрей Шульгин обращает внимание, что проверки физлиц на сегодня вообще не проводятся. И тот факт, что человек не платит налоги с доходов, может обнаружиться, только если он сам в этом признается либо кто-то его "сдаст" (например, соседи расскажут о том, что квартира сдается).

Чтобы проверять соответствие доходов и расходов физлиц, нужно серьезно менять законодательство, а этими законопроектами такие новшества не предусмотрены.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, кому придется раскрыть доходы и сдаться налоговой.

Напомним, сейчас в Верховной Раде зарегистрировано пять альтернативных законопроектов к президентскому проекту о налоговой амнистии, который уже рекомендовал принять финансовый комитет парламента.