Налоговой амнистии дали старт: когда пройдет и сколько заплатим за выход из тени

Верховная Рада Украины одобрила проведение налоговой амнистии для украинцев. Предполагается, что "прощать" теневые доходы и имущество будут с помощью подачи так называемой нулевой декларации.

Это предусматривает законопроект № 5153, который парламент принял в первом чтении 245 голосами. Документ еще будет дорабатываться ко второму чтении. Этот законопроект – ключевой в проведении налоговой амнистии, он определяет ее основные принципы. В пакет необходимых документов также входят принятые за основу № 5155, 5156. В них прописаны технические детали.

Сроки налоговой амнистии - с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года.

В этот период будет проводиться добровольное декларирование активов физических лиц.

Ставки сбора с декларирования:

ᐅ 5% с валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;

ᐅ 9% с валютных ценностей, размещенных за рубежом;

ᐅ 2,5% с государственных облигаций Украины, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.

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ᐅ квартиру общей площадью до 120 кв. м или дом до 240 кв. м;

ᐅ нежилые строения коммерческого назначения общей площадью до 60 кв. м;

ᐅ земельные участки, размер которых не превышает 2 га для ведения личного сельского хозяйства, 12 соток для садоводчества , 25 соток в селах, 15 в поселках и 10 в городах для строительства домов, 1 сотка – для гаража;

ᐅ личное транспортное средство (кроме легкового авто с объемом двигателя более 3000 куб. см и/или рыночной стоимостью свыше 375 минзарплат, мотоцикла с рабочим объемом цилиндров более 80 куб. см, самолета, вертолета, яхты и катера);

ᐅ другие активы суммой менее 400 тыс. грн.

Напомним, а Раде рассчитывают, что налоговая амнистия позволит детенизировать украинскую экономику. В целом смысл одноразового декларирования состоит в том, чтобы разрешить украинцам задекларировать неучтенные доходы, а также приобретенное на них имущество, и таким образом "обелить" и доходы, и имеющуюся собственность.