Налоговый лимит на посылки из-за границы снова изменят: за что заплатим

Рада также собирается упростить таможенное оформление и контроль товаров на границе

Лимит на международные отправления без налогообложения увеличится со 100 до 150 евро. То есть украинцы смогут получать без дополнительной уплаты налогов заказы из иностранных интернет-магазинов стоимостью до 150 евро.

Соответствующий законопроект № 4278 приняла в первом чтении Верховная Рада. За проголосовали 346 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также был принял в первом чтении законопроект № 4279, который упростить таможенное оформление и контроль товаров. Это должно ускорить получение товаров из-за границы.

Сейчас за посылку, содержимое которой стоит дороже 100 евро, нужно заплатить НДС в 20% и 10% пошлины, а для подакцизных товаров дополнительно оплачивается и акциз. К таким товарам в Украине относятся, например алкогольные напитки, табачные изделия, нефтепродукты, автомобили и т.д.

Реклама

Налогом на посылки облагается только та часть суммы, которая превышает лимит. То есть, в случае стоимости товара 110 евро, НДС и пошлина платятся с 10 евро. Ответственные за начисление и уплату налогов, если товар приходит в Украину через почтовые службы, – сами операторы почтовой связи.

Напомним, также в Украине набирает обороты новая схема мошенников, когда украинцам приходят посылки, которых они не заказывали. Почему такие посылки нельзя вскрывать даже для проверки, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Видео: Сегодня