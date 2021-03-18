Нардеп от "Слуги народа" Семинский вел любовную переписку с помощницей во время заседания Рады

Скандально известный нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский во время заседания парламента вел переписку сексуального характера со своей помощницей в Верховной Раде Екатериной Демченко, сообщает "Obozrevatel" со ссылкой на "Цензор.нет".

"Мур-мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", – написал Олег Семинский. Ему ответили: "Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя".

Девушка называет Олега Семинского "котиком" и "красавчиком", интересуется, как он "после вчерашнего", а нардеп "Слуги народа" отправляет ей любовные смайлики, поцелуи и сердечки.

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Судя по фото экрана смартфона, Семинский вел переписку с абонентом по имени "Черк Нат Сивер", фото и номер телефона совпадают с данными телефона Екатерины Демченко. Девушка с таким именем значится в списке помощников нардепа в Верховной Раде.

Кроме того, прошлой осенью партия "Слуга народа" выдвинула Екатерину Демченко кандидатом на местных выборах в Чернигове, который и представляет в Верховной Раде Семинский.

Олег Семинский является фигурантом скандального уголовного дела о его похищении, которое он использует с целью получения доли в крупнейшей газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча" стоимостью 150 млн долл.

Также Семинский известен заявлением о том, что готов купить мандат нардепа любой политической силы за 7 млн долларов.