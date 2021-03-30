Наши пути скоро станут опасны для движения поездов, – нардеп об аварии Интерсити

Состояние железных дорог критическое, эксплуатация отдельных участков уже опасна. Без реформирования "Укрзализныци" количество аварий на железной дороге будет расти. Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, комментируя схождение с рельсов поезда Интерсити, сообщает "Politeka".

"На сегодняшний день более 60% полотна железнодорожного требует ремонта. К сожалению, эксплуатация этого полотна, еще и в таких тяжелых условиях при использовании высокоскоростных поездов, вообще небезопасна", - сказал Бондарев.

По его словам, "Укрзализныця" срочно нуждается в реформировании, но этот процесс тормозит наблюдательный совет компании, который до сих пор не утвердил план действий и не сформулировал задачи для менеджмента УЗ.

"Пока не будет наведен порядок и пока не будет конкретной разработанной программы действий именно со стороны наблюдательного совета, мы будем видеть такие, к сожалению, ужасные вещи, как аварии на железной дороге, разворовывание и коррупцию", - считает Бондарев.

Он подчеркнул: наблюдательный совет "Укрзализныци" не справился со своими функциями, поэтому нет никаких оснований продлевать с ними контракт (каденция набсовета УЗ подходит к концу).

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"Наблюдательный совет получает заработную плату, погрязая все дальше и дальше в коррупционных схемах… Продлевать всем этим персоналиям никакие контракты не нужно, гнать их нужно оттуда в шею. За 3 года они не сделали ничего", - подытожил Бондарев.

Напомним, 29 марта поезд №732 Интерсити сообщением Киев – Запорожье сошел с рельсов в Запорожской области. С рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 километрах к конечной станции Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находились 88 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. УЗ создала комиссию, которая расследует причины аварии. На данный момент известно лишь, что машинист поезда прибег к экстренному торможению, потому что заметил, что "с путями что-то не так".

Ранее в Европейской бизнес-ассоциации призвали власть к скорейшему реформированию "Укрзализныци" и напомнили о критическом состоянии железнодорожных путей. По подсчетам экспертов ассоциации, в ближайшие 5 лет необходимо ремонтировать до 1000 км путей в год, что требует значительных инвестиций.

Ранее депутат Алексей Устенко заявил, что проблемы "Укрзализныци" можно решить только путем реформирования компании и внедрения понятной кадровой политики. А экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что "Укрзализныця" должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.